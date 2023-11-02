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        Körfez'de kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kıyı temizliği etkinliğinde 150 kilogram atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:03
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        Körfez'de kıyı temizliği etkinliği düzenlendi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kıyı temizliği etkinliğinde 150 kilogram atık toplandı.

        Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve DP World Liman İşletmesi Yarımca Tesisleri ekipleri, kıyı temizliği çalışması gerçekleştirdi.

        Farkındalık oluşturulması amacıyla Yarımca Sahili'nde düzenlenen etkinliğe 20 kişi katıldı.

        "Sıfır Atık Mavi" Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 150 kilogram atık toplandı.

        Ayrıştırılan atıklar, daha sonra geri dönüşüm tesisine gönderildi.

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