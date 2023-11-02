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        Kocaeli'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:18
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        Kocaeli'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası ilçesi Fatih Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale etti.

        İtfaiye personeli, söndürme çalışmaları sırasında bir kaplumbağanın alevlerin arasında kaldığını fark etti.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı.

        Ekipler tarafından yıkanan kaplumbağa, kontrol edilmesinin ardından doğaya bırakıldı.

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