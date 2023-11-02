Kocaeli'de 50 kilogram kaçak tütün ve 182 bin 250 makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 50 kilogram kıyılmış tütün ve 182 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli'de 50 kilogram kıyılmış tütün ve 182 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde bir evde arama yaptı.
Aramada, 50 kilogram kıyılmış tütün, 142 bin 250'si doldurulmuş 182 bin 250 makaron, 78 sahte tütün bandrolü ile 1 elektrikli sigara sarma makinesi bulundu.
Operasyonda, 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.