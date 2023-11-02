Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Milli İrade Meydanı otoparkı hizmete açıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli İrade Meydanı" Projesinde yer alan 350 araçlık otopark hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Milli İrade Meydanı otoparkı hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli İrade Meydanı" Projesinde yer alan 350 araçlık otopark hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Milli İrade Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor.

        50 bin metrekare büyüklüğe sahip meydanda, 350 araç kapasiteli otopark inşa edildi.

        Milli İrade Meydanı ile Kocaeli Valiliği arasında kalan 350 araçlık otopark, vatandaşların kullanımına açıldı.

        Otoparkın giriş ve çıkışları, Şehit Rafet Karacan Bulvarı'ndan yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de "2. İşte İşin İstihdam Fuarı" başladı
        Kocaeli'de "2. İşte İşin İstihdam Fuarı" başladı
        Oğlu öldürülen anneden `Tüm hayallerim mahvoldu´ diyen sanığın kız arkadaşı...
        Oğlu öldürülen anneden `Tüm hayallerim mahvoldu´ diyen sanığın kız arkadaşı...
        Kocaeli'de 50 kilogram kaçak tütün ve 182 bin 250 makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 50 kilogram kaçak tütün ve 182 bin 250 makaron ele geçirildi
        "Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'de...
        "Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'de...
        Kocaeli'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı
        Kocaeli'de yangından kurtarılan kaplumbağa doğaya salındı
        Körfez'de kıyı temizliği etkinliği düzenlendi
        Körfez'de kıyı temizliği etkinliği düzenlendi