Kocaeli'de Milli İrade Meydanı otoparkı hizmete açıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli İrade Meydanı" Projesinde yer alan 350 araçlık otopark hizmete açıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli İrade Meydanı" Projesinde yer alan 350 araçlık otopark hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Milli İrade Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor.
50 bin metrekare büyüklüğe sahip meydanda, 350 araç kapasiteli otopark inşa edildi.
Milli İrade Meydanı ile Kocaeli Valiliği arasında kalan 350 araçlık otopark, vatandaşların kullanımına açıldı.
Otoparkın giriş ve çıkışları, Şehit Rafet Karacan Bulvarı'ndan yapılıyor.