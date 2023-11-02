Tırla belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırla belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırla belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden A.Ö. idaresindeki 59 AFC 755 plakalı tır, M.Y. yönetimindeki 41 AIG 560 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otobüsteki 9 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.