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        Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:54
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        Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerinde yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan J.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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