Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen sebzeler hasat ediliyor

        Kocaeli'de İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada yetiştirilen sebzelerin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen sebzeler hasat ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada yetiştirilen sebzelerin hasadına başlandı.

        Darıca Kaymakamlığının başlattığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası"nda, yapılan testlerde insan ve bitki sağlığına zararı bulunmadığı tespit edilen volkanik cürufla üretimde başarı sağlandı.

        Sıcak veya soğuk iklimlendirme elemanları kullanılmadan üretim ve işletme maliyetlerinin düşürüldüğü proje kapsamında, ithal edilen Hindistan cevizi mahsulü "kokopit" yerine Niğde ve Aksaray'dan getirilen uzun ömürlü ve ekonomik cürufun kullanıldığı bir dönümlük alanda yetiştirilen domatesin ardından marul ve biberde de başarılı sonuçlar elde edilerek hasada başlandı.

        Bir dönüm alana ekilen mahsullerden gelecek yıl ocak ayının sonuna kadar 665 fideden 2 ton Kapya biber, 800 kilogram köy biberi ile 35 günde bir marul hasadı yapılması planlanıyor.

        - "Yeşil yapraklı ürünleri cürufla buluşturarak tat ve görsellik bakımından olumlu sonuçlar aldık"

        Proje Sorumlusu Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, AA muhabirine, yeşil yapraklı ürünleri cürufla buluşturarak tat ve görsellik bakımından olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

        Biber ve marulun hızlı, kaliteli ve görseli güzel şekilde yetiştiğini belirten Çiftçi, "Domateste elde ettiğimiz verim parametrelerinin çok iyi olduğunu görerek ürün yelpazemizi genişletmek istedik. Domatesleri söküp bu sefer köy biberi ve Kapya olmak üzere iki çeşit biber ektik. Aynı zamanda marul, bürüksel lahanası, kara lahana gibi farklı yeşil yapraklıları denemek istedik. Cürufta yeşil yapraklı ürünlerimizin topraklı tarımla karşılaştırdığımızda daha hızlı yetiştirdik. Hız kadar kalite parametreleri de çok önemli. Bitkilerimizin hem tat hem de görsellik bakımından dolayısıyla kalite parametreleri açısından çok iyi şekilde elde ettiğimizi gördük." diye konuştu.

        Çiftçi, sistemi optimize ederek ülkede yaygınlaşmasına katkı sağlamayı planladıklarını kaydetti.

        Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da farklı ürünlerde deneme yaparak başarılı sonuç elde ettiklerini, bilimsel verilerle ve yetişen ürünlerle ortaya koyduklarını dile getirdi.

        Ürün beslemelerinde gübrelerin içine hayvan gübresi ve deniz tuzundan elde edilen losyonları kullandıklarını belirten Kara, "Yetiştirmesinde kokopit yerine cürufu kullanarak hem de beslemesinde organik beslemeyi artırarak daha yerli bir üretim modeliyle elde edilen ürünleri görüyorsunuz. Burada toplanan ürünler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bu projenin hem bilimsel hem de sosyal yönü var." ifadesini kullandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Aydınlık ise seranın döngüsünün sıfır atığa uygun olduğunu, gıda güvenliğine dikkat edildiği anlatarak, maliyetleri de düşük olan sistem oluşturulduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        115 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        115 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kocaeli´de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Kocaeli´de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyo...
        Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyo...
        Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan okul ziyareti
        Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan okul ziyareti
        Kocaeli'de sağanak yüzünden su basan alt geçit bir süre ulaşıma kapandı
        Kocaeli'de sağanak yüzünden su basan alt geçit bir süre ulaşıma kapandı
        Kocaeli'de 8 milyon 300 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 8 milyon 300 bin makaron ele geçirildi