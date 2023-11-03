İHH'nin İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Kocaeli'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Kocaeli'ye geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Kocaeli'ye geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın otoparkından bugün hareket eden, İHH öncülüğünde bir araya gelen STK'ler ve çok sayıda kişinin oluşturduğu konvoy, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nin otoparkında mola verdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve katılımcılar, burada cuma namazı kıldı.

Daha sonra basın açıklaması yapan Yıldırım, asrın en kanlı savaşlarından biriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, son 30 yıldır bu durumu Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalarda gördüklerini kaydetti.

Gazze'nin, Filistinlilerden arındırılmaya çalışıldığını söyleyen Yıldırım, ABD'nin dünyadaki üslerini çoğalttığını, dünyada 800 ABD üssü bulunduğunu, dünyanın her tarafına fitne götürüldüğünü dile getirdi.

Yıldırım, hedeflerinin sadece İncirlik olmadığını dile getirerek, "İncirlik'i hedef almak küçüklüktür. Amerika'nın 800 üssünü hedef alıyoruz. Dünyanın bütün halklarını buraya yönlendireceğiz. Dünya halklarıyla birlikte hareket ediyoruz. Bütün insanlığı bu üsleri protesto etmeye davet ediyoruz." dedi.

Gazze'ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması ve kapının açılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bu konuda bütün ülkelere görev düştüğünü belirtti.

Konuşmanın ardından katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Katılımcıların Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarından oluşan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", daha sonra İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yoluna devam etti.

Gazze'ye destek olmak ve Filistin'in özgürlüğü için oluşturulan 250 araçlık konvoyun, Ankara ve Konya'da çeşitli etkinlikler düzenledikten sonra 5 Kasım Pazar günü Adana'daki İncirlik Üssü'ne ulaşması planlanıyor.