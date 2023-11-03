Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İHH'nin İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Kocaeli'de

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Kocaeli'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İHH'nin İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Kocaeli'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Kocaeli'ye geldi.

        İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın otoparkından bugün hareket eden, İHH öncülüğünde bir araya gelen STK'ler ve çok sayıda kişinin oluşturduğu konvoy, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nin otoparkında mola verdi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve katılımcılar, burada cuma namazı kıldı.

        Daha sonra basın açıklaması yapan Yıldırım, asrın en kanlı savaşlarından biriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, son 30 yıldır bu durumu Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalarda gördüklerini kaydetti.

        Gazze'nin, Filistinlilerden arındırılmaya çalışıldığını söyleyen Yıldırım, ABD'nin dünyadaki üslerini çoğalttığını, dünyada 800 ABD üssü bulunduğunu, dünyanın her tarafına fitne götürüldüğünü dile getirdi.

        Yıldırım, hedeflerinin sadece İncirlik olmadığını dile getirerek, "İncirlik'i hedef almak küçüklüktür. Amerika'nın 800 üssünü hedef alıyoruz. Dünyanın bütün halklarını buraya yönlendireceğiz. Dünya halklarıyla birlikte hareket ediyoruz. Bütün insanlığı bu üsleri protesto etmeye davet ediyoruz." dedi.

        Gazze'ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması ve kapının açılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bu konuda bütün ülkelere görev düştüğünü belirtti.

        Konuşmanın ardından katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Katılımcıların Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarından oluşan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", daha sonra İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yoluna devam etti.

        Gazze'ye destek olmak ve Filistin'in özgürlüğü için oluşturulan 250 araçlık konvoyun, Ankara ve Konya'da çeşitli etkinlikler düzenledikten sonra 5 Kasım Pazar günü Adana'daki İncirlik Üssü'ne ulaşması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen sebzeler hasat ediliyor
        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen sebzeler hasat ediliyor
        115 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        115 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kocaeli´de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Kocaeli´de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyo...
        Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyo...
        Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan okul ziyareti
        Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan okul ziyareti
        Kocaeli'de sağanak yüzünden su basan alt geçit bir süre ulaşıma kapandı
        Kocaeli'de sağanak yüzünden su basan alt geçit bir süre ulaşıma kapandı