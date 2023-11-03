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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:04
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu Spor Salonu

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Sabri Gündüz, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 10, Calhoun 2, Ayşe Cora 10, Özge Özışık 2, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Nared 8, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7

        Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 7, Thomas 12, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Gamze Takmaz, İlayda Güner 9, Cannon 13, Coates 4

        1. Periyot: 17-20

        Devre: 38-30

        3. Periyot: 55-46

        KOCAELİ

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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