ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Sabri Gündüz, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 10, Calhoun 2, Ayşe Cora 10, Özge Özışık 2, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Nared 8, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 7, Thomas 12, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Gamze Takmaz, İlayda Güner 9, Cannon 13, Coates 4

1. Periyot: 17-20

Devre: 38-30

3. Periyot: 55-46

KOCAELİ

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