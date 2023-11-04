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        Kocaeli'de "Potasız Okul Kalmasın" Projesi çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:23
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        Kocaeli'de "Potasız Okul Kalmasın" Projesi çalışmaları sürüyor
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        KOCAELİ(AA9- Kocaeli'de "Potasız Okul Kalmasın" Projesi kapsamında, 188 okula basketbol ve voleybol sahası yapılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sportif faaliyetlere verilen destekle gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuluyor.

        Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Potasız Okul Kalmasın" Projesi çerçevesinde, talep ve ihtiyaca göre çalışmalar gerçekleştiriliyor.

        Bu yıl 175 okulda asfalt serimi, zemin saha boyama ve diğer işler tamamlanarak, pota imalatı ile basket ve voleybol saha oluşturma çalışmaları yapıldı.

        Proje kapsamında 13 okulda ise çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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