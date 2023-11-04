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        Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı su altında kaldı

        İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:34 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:34
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        Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı su altında kaldı
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        İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.

        Körfeze kıyısı olan ilçelerde güney yönünden esen rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

        İzmit ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla bir bölümü Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı su altında kaldı.

        Polis ekipleri önlem amacıyla emniyet şeridi çekerek otoparkın bir bölümünü geçişlere kapattı. Alandaki bazı karavanlar da su içinde kaldı.

        Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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