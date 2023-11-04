Kocaeli'de şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı bir otomobile zarar verdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.
Kentte akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar dolayısıyla Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun otoparkında yer alan ağaçtan kopan dal, park halindeki 34 GEK 445 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, ağacın dallarını keserek otomobilin üzerinden kaldırdı.
Otomobilde hasar oluştu.
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