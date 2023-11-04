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        Kocaeli'de şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı bir otomobile zarar verdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 23:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:49
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        Kocaeli'de şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı bir otomobile zarar verdi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

        Kentte akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar dolayısıyla Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun otoparkında yer alan ağaçtan kopan dal, park halindeki 34 GEK 445 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, ağacın dallarını keserek otomobilin üzerinden kaldırdı.

        Otomobilde hasar oluştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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