Kızılay Haftası kutlandı

Kocaeli'de, Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Kocaeli Şubesi tarafından kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşe, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Genç Kızılay Kocaeli İl Başkanı Necati Özgen, Kocaeli Kadın Kızılay İl Başkanı Şengül Karagöz, Kocaeli Engelsiz Kızılay Başkanı Mustafa Korkmaz ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Yürüyüşün ardından İzmit Kent Meydanı'ndaki Kızılay sergisinin açılışı yapıldı. Sergiyi ziyaret edenlere Kızılay'ın çalışmaları anlatılırken, çocuklara balon, boyama ve hikaye kitabı hediye edildi.

Vatandaşlar ayrıca meydanda bulunan kan aracında bağışta bulundu.

Özgen, tüm vatandaşları, kan bağışında bulunmaya ve tüm gençleri insanlığa faydalı olmak için Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.