Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kızılay Haftası kutlandı

        Kocaeli'de, Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Kocaeli Şubesi tarafından kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılay Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de, Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Kocaeli Şubesi tarafından kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

        Yürüyüşe, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Genç Kızılay Kocaeli İl Başkanı Necati Özgen, Kocaeli Kadın Kızılay İl Başkanı Şengül Karagöz, Kocaeli Engelsiz Kızılay Başkanı Mustafa Korkmaz ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

        Yürüyüşün ardından İzmit Kent Meydanı'ndaki Kızılay sergisinin açılışı yapıldı. Sergiyi ziyaret edenlere Kızılay'ın çalışmaları anlatılırken, çocuklara balon, boyama ve hikaye kitabı hediye edildi.

        Vatandaşlar ayrıca meydanda bulunan kan aracında bağışta bulundu.

        Özgen, tüm vatandaşları, kan bağışında bulunmaya ve tüm gençleri insanlığa faydalı olmak için Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili yeni gözaltı!
        Çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili yeni gözaltı!
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        2 gün önce aldığı motosikletle tünelde bariyere çarpan üniversiteli Atakan...
        2 gün önce aldığı motosikletle tünelde bariyere çarpan üniversiteli Atakan...
        Türkiye Basketbol 2. Ligi
        Türkiye Basketbol 2. Ligi
        Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı bir otomobile zarar verdi
        Kocaeli'de şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı bir otomobile zarar verdi
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kaza sonrası denize düşen aracın sürücüsünü balık tutanlar kurtardı
        Kaza sonrası denize düşen aracın sürücüsünü balık tutanlar kurtardı