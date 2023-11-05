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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 23:51 Güncelleme: 06.11.2023 - 00:01
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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında Gürkan Yıldız'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede maddi hasara neden oldu.

        Dumandan etkilenen Yıldız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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