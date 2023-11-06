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        Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:21 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:26
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        Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde seyreden Mahmut Z. idaresindeki 41 FY 576 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile Resul T, Görkem E. ve Altay E. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin sıkıştıkları yerden çıkarttığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü Mahmut Z'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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