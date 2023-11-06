Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde seyreden Mahmut Z. idaresindeki 41 FY 576 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile Resul T, Görkem E. ve Altay E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştıkları yerden çıkarttığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mahmut Z'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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