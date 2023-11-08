Kocaeli'deki trafik kazasında ölen kadın ve bebeğinin cenazeleri defnedildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu ölen kadın ile 3 aylık bebeğinin cenazeleri toprağa verildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu ölen kadın ile 3 aylık bebeğinin cenazeleri toprağa verildi.

Barbaros Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren Fatma Alzibid (30) ve 3 aylık bebeği Vetin Elsaid'in cenazeleri, Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Körfez Camisi'nde kılınan namaz sonrası Ayazma Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

D-130 kara yolu Karşıyaka sapağı mevkisinde S.E.E. idaresinde 34 HB 3302 plakalı cip ile yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid yönetimindeki 41 AJR 709 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 3 aylık bebek Vetin Elsaid ile annesi Fatma Alzibid yaşamını yitirmişti, sürücüler ile otomobilde bulunan yabancı uyruklu 5'i çocuk 8 kişi yaralanmıştı.

Cipin ters istikamette seyrettiği öne sürülen kazanın, Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden Elsaid ve ailesinin, akraba ziyaretine gittikleri sırada meydana geldiği öğrenildi.