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        Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kocaeli'de törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:34
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        Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Kocaeli'de törenlerle anıldı.

        Gölcük ilçesi Anıtpark'taki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradaki tören yakılan meşaleyle son buldu.

        Törene, Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Karamürsel

        Karamürsel'de düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Karamürsel Kültür Merkezi'ne devam eden etkinliklerde Nazmi Oğuz Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan gösteriler yapıldı.

        Okul müdürü Bilal Demir'in konuşmasının ardından Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

        İlçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

        İlçe Müftülüğü tarafından cuma namazı öncesi Merkez Yeni Camisi'nde mevlit okundu.

        Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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