GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp iş insanının öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanının öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, iş adamı Nurhan Ör'ün (55) tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla önceki gün yakalanan 6 zanlı ile soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bin dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, zanlıların, maddi kazanç elde etmek için İstanbul'da galeriye çağırdıkları Ör'ü darbederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe'deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etti.

Muhtemelen yolda hayatını kaybeden iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı şüpheliler arasında Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar I.E. (55), F.G. (36), E.D. (33), C.A. (56), A.T. (56) ile oğlu B.T. (29) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.T. (61) adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gebze ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Nurhan Ör'ün tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüphe üzerine 6 zanlı önceki gün gözaltına alınmış, gözaltı sayısı daha sonra 7'ye çıkmıştı.