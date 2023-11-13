Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi darp edildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 01:20 Güncelleme: 13.11.2023 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi darp edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hacıhalil Mahallesi kent meydanında iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafasında şişe kırılan Y.Ş (23) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de yolda meydana gelen çökme nedeniyle 3 bina tedbiren boşaltıldı
        Kocaeli'de yolda meydana gelen çökme nedeniyle 3 bina tedbiren boşaltıldı
        Kocaelispor-Çorum FK maçının ardından
        Kocaelispor-Çorum FK maçının ardından
        İstinat duvarı çöktü, park halindeki araç inşaatın temeline yuvarlandı (2)
        İstinat duvarı çöktü, park halindeki araç inşaatın temeline yuvarlandı (2)
        İstinat duvarı çöktü, park halindeki araç inşaatın temeline yuvarlandı
        İstinat duvarı çöktü, park halindeki araç inşaatın temeline yuvarlandı
        Kocaelispor - Çorum FK: 2-1
        Kocaelispor - Çorum FK: 2-1
        Kahve zinciri şubesinde oturanlara İsrail protestosu; içecekler yere fırlat...
        Kahve zinciri şubesinde oturanlara İsrail protestosu; içecekler yere fırlat...