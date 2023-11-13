İDDMİB, metal sektöründeki duraksamanın 8 ay içinde sonlanmasını bekliyor

CEM ALİ KUŞ - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, gelecek yıl 2022'de yakalanan 14,4 milyar dolarlık ihracatı egale etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tecdelioğlu, AA muhabirine, 2024 yılında dünya pazarından daha fazla pay alabilmek için rekabetçi olmak gerektiğini ve rekabetin de ihracata direkt etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

Genel ticarete bakıldığında büyüme yaşandığının ancak metal sektöründe gerileme kaydedildiğine dikkati çeken Tecdelioğlu, gerilemeyi bertaraf edebilmek için ilgili bakanlıklar ve birliğin himayesinde fuarlar, VIP alım heyetleriyle ilgili sürekli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Tecdelioğlu, ihracatlarını düşürmeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "2024 projeksiyonunda hem iç hem dış piyasada büyük büyümeyi maalesef öngörmüyoruz çünkü sıkı para politikaları ve enflasyonist ortamın dünyada devam ettiği, Avrupa Merkez Bankası ve FED'in açıklamış olduğu yüksek faizler, rakamlar nedeniyle şu anda emtia fiyatları ve iç talepte maalesef duraksama var ve hızlı büyüme olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "İhracatımızı yukarıya doğru çekmek için çalışmalara devam edeceğiz"

Bu gelişmeler kapsamında metal piyasasının dünya pazarında ufak yüzdesel yükseliş beklediğine ancak 2021-2022 yıllarında ciddi yatırımlar yaparak kapasitelerini arttırdıklarına dikkati çeken Tecdelioğlu, bu sayede küresel pazardan ciddi paylar almayı başardıklarını söyledi.

Tecdelioğlu, değişen ve gelişen teknolojiler ile pandemi sonrası yaşanan değişimlerin sektöre ürün çeşitliliği yönünden etki yaptığına işaret ederek, "Bu ürün çeşitliliğini hızlıca sağlayarak çevremizdeki 50'den fazla ülkeye ürün sağlayıp birçok noktadaki 'en'lerimizle, ihracatımızı düşürmeden yukarıya doğru çekmek için ihracatçılarımızla, bakanlıklarımızla çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Geçen yılı 14,4 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, 2023'ü ise 13,2 milyar dolarla tamamlayacaklarını belirten Tecdelioğlu, şöyle devam etti:

"2024'te 14,4 milyar doları yani 2022'yi egale etmeyi hedefliyoruz. 2022'nin rakamını yakalarsak bu, bizim için başarıdır diye öngörmekteyim. İnşallah daha yukarısı olur, bu bizim minimum rakamımız. Tabii buna dünyanın fırsat vermesi, savaşların fırsat vermesi, dünya global ölçekte taleplerle ilgili Türkiye'nin oyuncu olması, serbest ticaret anlaşmalarıyla Türkiye'nin buralarda fırsatları doğurabilmesi gerekiyor."

Tecdelioğlu, metal sektöründeki duraksamanın 8 ay içinde sonlanacağı beklentisini taşıdığını, 2024'ün son çeyreğine kadar duraksamanın gideceğini düşündüğünü vurguladı.

Gelecek yılın 3. ve 4. çeyreğinde taleplerin tekrar artacağını düşündüğünü belirten Tecdelioğlu, "Çünkü ötelenen taleplerin insanlarda illaki zamanı vardır. Bu talepler ihtiyaca ve alıma dönüşecektir. Ne kadar ötelerseniz bir gün ihtiyaçların karşılanacağı günler gelecektir. Önümüzdeki 8 ay içerisinde sonlanacağını ve 2024'ün 3 ve 4. çeyreğinde yukarı çıkacağı yönünde beklentilerim var." ifadelerini kullandı.