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        Kocaeli'de öldürüldüğü belirlenen iş insanı için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kocaeli'de öldürüldükten sonra cesedi asitle eritildiği tespit edilen iş insanı Nurhan Ör için Körfez ilçesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:46
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        Kocaeli'de öldürüldüğü belirlenen iş insanı için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Kocaeli'de öldürüldükten sonra cesedi asitle eritildiği tespit edilen iş insanı Nurhan Ör için Körfez ilçesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

        Hereke Merkez Sümer Camisi'ndeki cenazeye, Ör ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı, çok sayıda iş insanı da tören alanına çelenk gönderdi.

        Öldürülen iş adamı Nurhan Ör'ün kardeşleri Serhan ve Erhan Ör, burada taziyeleri kabul etti.

        Son dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da aile üyelerine taziye dileklerini iletti.

        Cenazeye gelenlerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

        Siyah örtüyle kaplı katafalkın üzerine tabut yerine kırmızı güller yerleştirildi.

        Öğle namazının ardından Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Erhan Ör, törenin ardından yaptığı konuşmada, bu kötü günde yanlarında oldukları için cenazeye gelenlere teşekkür ederek, bundan sonra dostlarına daha fazla ihtiyaçlarının olacağını söyledi.

        - Olay

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kayıp ihbarı yapılan iş adamı Nurhan Ör'ün (55) tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 9 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        1000 dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin maddi kazanç elde etmek için İstanbul'da galeriye çağırdıkları Ör'ü darbederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe'deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etmişti.

        Yolda hayatını kaybettiği değerlendirilen iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı zanlılar arasında Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenilmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım'da adliyeye sevk edilen zanlılardan I.E. (55), F.G. (36), E.D. (33), C.A. (56), A.T. (56) ile oğlu B.T. (29) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, N.T. (61) ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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