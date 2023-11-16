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        Çöp kamyonundan gelen patlama sesleri itfaiyeyi alarma geçirdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöp kamyonundan gelen patlama sesleri itfaiyeyi alarma geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:22 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:26
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        Çöp kamyonundan gelen patlama sesleri itfaiyeyi alarma geçirdi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöp kamyonundan gelen patlama sesleri itfaiyeyi alarma geçirdi.

        Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Gebze Belediyesine ait çöp kamyonun içerisinden patlama sesleri yükseldi. Sürücü aracı güzergah üzerindeki itfaiye müfrezesine götürerek ekiplerden yardım istedi.

        İtfaiye ekipleri araçtaki çöpü kontrollü olarak çıkartarak köpükle müdahale etti.

        Patlamaların sebebi öğrenilemezken, çöpler iş makinesi yardımıyla başka kamyona yüklenerek alandan uzaklaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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