Kocaeli'de freni boşalan otobüs 3 aracın ardından evin balkonuna çarptı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan özel halk otobüsü 3 otomobile, ardından da bir evin balkonuna çarptı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan özel halk otobüsü 3 otomobile, ardından da bir evin balkonuna çarptı.

Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde yokuş aşağı inen M.K'nin yönetimindeki 41 E 2328 plakalı özel halk otobüsü, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarpan otobüs, daha sonra bir apartman dairesinin balkonuna çarparak durdu.

Yolcusu bulunmaması dolayısıyla ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, 1 otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlar ile evin balkonunda hasar oluştu.