Kocaeli'de freni boşalan otobüs 3 aracın ardından evin balkonuna çarptı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan özel halk otobüsü 3 otomobile, ardından da bir evin balkonuna çarptı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan özel halk otobüsü 3 otomobile, ardından da bir evin balkonuna çarptı.
Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde yokuş aşağı inen M.K'nin yönetimindeki 41 E 2328 plakalı özel halk otobüsü, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarpan otobüs, daha sonra bir apartman dairesinin balkonuna çarparak durdu.
Yolcusu bulunmaması dolayısıyla ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, 1 otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlar ile evin balkonunda hasar oluştu.
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