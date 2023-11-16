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        Kocaeli'de üst geçidin asansöründe mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:07
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        Kocaeli'de üst geçidin asansöründe mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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        KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üst geçidin asansöründe mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisindeki üst geçidin asansörünü kullanan Atilla K. (55), asansörün arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik pano odasından müdahale ederek kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Asansörde 1 saat mahsur kalan Atilla K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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