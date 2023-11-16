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        D-8 tarafından düzenlenecek teknoloji yarışmasının ödül töreni GTÜ'de yapılacak

        Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca teknoloji transferleri uygulamaları alanında gerçekleştirilecek yarışmanın ödül töreninin, 12-13 Mart'ta Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:09
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        D-8 tarafından düzenlenecek teknoloji yarışmasının ödül töreni GTÜ'de yapılacak
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        Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca teknoloji transferleri uygulamaları alanında gerçekleştirilecek yarışmanın ödül töreninin, 12-13 Mart'ta Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) yapılacağı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, D-8'e bağlı "Teknoloji Transferi ve Değişim Ağı" tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek yarışmayla, teknoloji transferi uygulamalarını teşvik etmenin ve uluslararası işbirliğini desteklemenin amaçlandığı belirtildi.

        Açıklamada, yarışmaya başvuru yapabilmek için teknoloji transferi sözleşmesinin 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşmesi, sözleşmenin teknoloji transferine dayanması ve taraflarının D-8'e üye ülkeler veya İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ülkelerinde yerleşik olması gerektiği ifade edildi.

        D-8 platformunda düzenlenen yarışmaya bütün alanlardan başvuruların kabul edildiğine değinilen açıklamada, "2023 yılı için öncelikli alanlar olarak finansal teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret teknolojileri, akıllı eğitim teknolojileri, yapay zeka, savunma ve insansız araç teknolojileri, biyoinformatik, veri analitiği/büyük veri ve siber güvenlik belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Ödül töreninin 12-13 Mart'ta Gebze Teknik Üniversitesi'nde yapılacağı bildirilen açıklamada, başvuruların çevrim içi kabul edileceği ve katılmak isteyenlerin 1 Ocak 2024'e kadar başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

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