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        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri Kocaeli'de başladı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9 ülkeden 80'i aşkın sanatçının katılımıyla 25 etkinliğe ev sahipliği yapacak "Uluslararası Sezai Karakoç Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 22:32 Güncelleme: 16.11.2023 - 22:45
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        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri Kocaeli'de başladı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9 ülkeden 80'i aşkın sanatçının katılımıyla 25 etkinliğe ev sahipliği yapacak "Uluslararası Sezai Karakoç Günleri" başladı.

        Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve mütefekkir Karakoç, vefatının 2. yılında Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

        Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın üstlendiği 9 ülkeden 19 sanatçıya ait 40 eserin yer aldığı "Ötesini Söylemeyeceğim" sergisini gezdi.

        Küratör İsmail Erdoğan'dan sergi hakkında bilgi alan Şen, ardından sergide eseri bulunan sanatçılara plaket takdim etti.

        Açılış programında konuşan Şen, ilk olarak özgür ve bağımsız Filistin Devleti'ne selam göndermek istediğini söyledi.

        Karakoç'un, ibadetlerinde çok hassas olduğunu dile getiren Şen,"Sezai Karakoç'u tek kelime ile dahi anlatabileceğimizi düşünüyorum o kelime Müslüman. Karakoç, muamelatı ve ahlakıyla, onu tamamlayan her davranışı ve hareketiyle güzide bir zattı. İmanen, itikaten, ihlasen, irfanen, ilmen, fikren, zikren ve hakikaten olgun ve yetkin bir Müslümandı." dedi.

        Karakoç'u, şöhret basamaklarının en tepesindekileri evinin giriş merdivenine seren birisi olarak tanımlayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şöhretin parlayan güneşini de mendiline sarıp arka cebine koyuyor. Karakoç, o güneşin üzerine binip gitmiyor. O sanki iki yıl önce bu ayı görmüş 'Uyan ey akıl, uyan ey insan, uyan ey vicdanlık' demiş. Karakoç, bunun derdini yüreğinde taşıyıp, bu yürek yangınıyla yaşayan ve bu yürek yangınıyla ölmüş bir insan."

        Şen, Karakoç'un, ölümünün 2. yılında böyle bir etkinlikle anılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Karakoç'un sadece bir edebiyat adamı değil, aynı zamanda fikir adamı olduğunu ifade ederek "Üstat bir dava adamı ve hayatının merkezine Müslümanlığı yerleştirmiş birisidir. Vefatının 2. yılında onu bu şekilde anmak şüphesiz bizim için çok büyük bir onur." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yeti Şampiyonası ile Hitabet Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        "Uluslararası Sezai Karakoç Günleri" paneller, özel oturumlar, sergi, tiyatro, konser ve yarışmalarla 19 Kasım'a kadar Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam edecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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