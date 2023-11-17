Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi Güney yan yolda seyreden M.T.S. idaresindeki 20 GE 612 plakalı otomobil bariyere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi M.S. ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durmlarının iyi olduğu öğrenildi.

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