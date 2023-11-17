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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 08:55 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:00
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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Barış Mahallesi Güney yan yolda seyreden M.T.S. idaresindeki 20 GE 612 plakalı otomobil bariyere çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile eşi M.S. ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durmlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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