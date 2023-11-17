Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İki aylıkken sahiplenilen köpek "Mila" gençlik merkezinde 7. yaşına girdi

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli Gebze Gençlik Merkezi tarafından 2 aylıkken sahiplenilen "Mila" isimli köpek, sıcakkanlı hareketleriyle 7 yıldır merkeze gelen çocuk ve gençler için neşe kaynağı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki aylıkken sahiplenilen köpek "Mila" gençlik merkezinde 7. yaşına girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli Gebze Gençlik Merkezi tarafından 2 aylıkken sahiplenilen "Mila" isimli köpek, sıcakkanlı hareketleriyle 7 yıldır merkeze gelen çocuk ve gençler için neşe kaynağı oluyor.

        İlçede 2015'te hizmete giren merkezde 50 günlükken sahiplenilen köpek, günün büyük kısmını atölyeler, kurs ve spor alanlarında dolaşarak geçiriyor.

        Hareketliliği, kıvırcık beyaz tüyleri ve şık kıyafetleriyle sergilediği sempatik tavırlarıyla çocuk ve gençlerin selam vermeden geçemediği köpek, 12 personelin çalıştığı kurumda zaman zaman görevlilerle sahaya çıktığı için "13. personel" olarak da anılıyor.

        Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, AA muhabirine, çocukların hayvanlara bakış açısını geliştirmeye çalıştıklarını ve bu anlamda Mila'nın varlığının önemli olduğunu söyledi.

        Köpeğin, merkezin yapımının hemen ardından aralarına katıldığını belirten Turan, "Doğal üyemiz oldu. 50 günlükken aldık, şu anda 7 yaşında Mila'mız. Çocuklarımızın her biriyle diyalog kurma, rehabilitasyon, sevgi, merhamet konularında yaptığımız etkinliklerde de Mila yanımızda." dedi.

        Turan, köpeğin varlığının çocuklarda hayvan sevgisinin gelişmesine faydasının olduğuna dikkati çekti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Gönüllü Pati" projesinin önemini vurgulayan Turan, proje kapsamında gençlik merkezlerinde köpek, kedi, kuş ve balık gibi hayvanlara bakıldığını, çocukların hayvanlara yönelik sevgisini arttırma ve olumsuz bakış açılarını değiştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığını anlattı.

        - "Herkesi kapıda karşılıyor çünkü evi burası"

        Köpeğin kendileriyle birçok etkinliğe katıldığını aktaran Turan, "Mila bir hayvan ama duyguları olan, buradaki tüm personeli benimsemiş, içselleştirmiş. Aslında aile ferdi gibi. Gençlik merkezimizdeki her bir personelle aile gibiyiz. Mila da merkezin olmazsa olmazı." diye konuştu.

        Mila'nın zaman zaman personelle dolaştığını, dışarıda çevre temizliği yapılırken pet şişe ve kağıtları ağzıyla alarak getirdiğini kaydeden Turan, şöyle devam etti:

        "Ağaç dikmeye gittiğimizde toprağı kazdığına da şahit olduk. Burada çocukların yaptığı aktivitelerde moral ve motivasyon kaynağı olarak hareket ediyor. Mila da artık çocuğumuz gibi. Gençlik Merkezi'ne geldiğimde Mila'ya 'Baba geldi.' diyorlar, o da merdivenleri çıkarak odama geliyor. Onun sayesinde güne pozitif başlıyoruz. Evden morali bozuk gelen personel veya gençlerimizin, Mila'nın onları güzel karşılamasından kaynaklı moralleri düzeliyor. Kim olursa olsun gelen herkesi kapıda karşılıyor çünkü evi burası. Kapıya gelenleri karşıladığında biz de mutlu oluyoruz. Neşeyle, pozitif enerjiyle güne başlamış oluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Öğretim üyesi Erdoğan: Eski istinat duvarlarını gözlem altında tutmalıyız
        Öğretim üyesi Erdoğan: Eski istinat duvarlarını gözlem altında tutmalıyız
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        AK Parti'li Şen: Şehirler kültür, sanat, edebiyat tesislerinin olduğu şehir...
        AK Parti'li Şen: Şehirler kültür, sanat, edebiyat tesislerinin olduğu şehir...
        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri Kocaeli'de başladı
        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri Kocaeli'de başladı
        D-8 tarafından düzenlenecek teknoloji yarışmasının ödül töreni GTÜ'de yapıl...
        D-8 tarafından düzenlenecek teknoloji yarışmasının ödül töreni GTÜ'de yapıl...
        Kocaeli'de üst geçidin asansöründe mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
        Kocaeli'de üst geçidin asansöründe mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı