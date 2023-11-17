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        Kocaeli'de bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:57
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        Kocaeli'de bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Gölcü Önü Meydanı’nda arkadaşlarıyla bisikletle dolaşan S.K. (12) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü. Çarpmanın etkisiyle bisikletin pedal kısmına ayağı sıkışan çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından ayağının sıkıştığı parçayı keserek S.K'yi kurtardı.

        Çocut. sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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