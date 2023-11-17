Kocaeli'de bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölcü Önü Meydanı’nda arkadaşlarıyla bisikletle dolaşan S.K. (12) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü. Çarpmanın etkisiyle bisikletin pedal kısmına ayağı sıkışan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından ayağının sıkıştığı parçayı keserek S.K'yi kurtardı.

Çocut. sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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