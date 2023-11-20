Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        WAITRO üyesi ülkelerin temsilcileri Kocaeli'de buluştu

        Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliğinin (WAITRO) "92. Yönetim Kurulu Toplantısı" Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:52 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        WAITRO üyesi ülkelerin temsilcileri Kocaeli'de buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliğinin (WAITRO) "92. Yönetim Kurulu Toplantısı" Kocaeli'de başladı.

        WAITRO üyesi 65 ülkeden 160 kurum ve kuruluşun arasından Çin, Kolombiya, Danimarka, Almanya, Endonezya, Ürdün, Güney Afrika, İspanya, Tayland ile Trinidad ve Tobago'dan temsilciler, WAITRO ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yönetiminde TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde bir araya geldi.

        Hasan Mandal, AA muhabirine, küresel sorunlara çözüm oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini anlattı.

        Ülkelerin ortak gündeminin yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu aktaran Mandal, bu noktada yaşanan gıda, enerji ve su arz güvenliğinin beraberinde getirdiği ekonomik güçlükler, göçler ve gelecekte beklenen yaşanması daha zor dünyaya karşı bilim ve teknolojiyle ortak çözümler oluşturmak istediklerini belirtti.

        Prof. Dr. Mandal, birliklerinde, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Orta Doğu olmak üzere 5 bölgenin temsil edildiğine değinerek, gelecek yıl Çin'de zirve düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

        Sorun yaşayan ihtiyaç sahibi ülkeler ve kurumlarla bu soruna çözüm oluşturabilecek kurumlar arasındaki işbirliğini kurmayı ve ortak projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Mandal, özellikle iklime bağlı olarak gıda, enerji ve su gibi başlıkların başta geldiği çeşitli konferanslar düzenlediklerini bildirdi.

        WAITRO Başkanı Mandal, "Özellikle dönem başkanlığımızda, daha aktif ve hızlı gelişen sorunlara hızlı çözüm oluşturma noktasında gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Ortak projelerle hızlı çözümler bulma konusunda genç insan kaynağının yetiştirilmesi ve sürece dahil edilmesini ön planda tutmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Toplantıda WAITRO'nun yapısını daha fonksiyonel hale getirebilmek için tüzel kimliğinin ne olacağını da ele alacaklarından bahseden Mandal, "Türkiye'nin dönem başkanlığının önemi, sadece sırası geldiği için değil, oy çokluğuyla seçilmesi ve WAITRO'nun gündemi belirleyen daha aktif yapıya dönüşmesi." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantı, yarınki oturumla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        İzmit Körfezi, çamur rengini aldı
        İzmit Körfezi, çamur rengini aldı
        Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi ağır yaralandı
        AK Parti'li Ünal: Bugün çocukların öldürülmesinde sorun görmeyen akıl ile k...
        AK Parti'li Ünal: Bugün çocukların öldürülmesinde sorun görmeyen akıl ile k...
        Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi
        Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi
        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri sona erdi
        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri sona erdi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi