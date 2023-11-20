Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde hayali şirket kurarak 8 kişinin 4 milyon lirasını dolandıran 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Kocaeli ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda D.C.Y, A.D. ve B.A. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda boş senet, farklı iş yerlerine ait 2 kaşe, araç satış sözleşmesi, kartvizit, banka kartları, 6 cep telefonu ile 85 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların hesaplarındaki 416 bin liraya bloke, 6 araca ise satış yapılmaması için şerh konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.