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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:19 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:19
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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde hayali şirket kurarak 8 kişinin 4 milyon lirasını dolandıran 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce Kocaeli ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda D.C.Y, A.D. ve B.A. yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda boş senet, farklı iş yerlerine ait 2 kaşe, araç satış sözleşmesi, kartvizit, banka kartları, 6 cep telefonu ile 85 bin lira ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında şüpheli şahısların hesaplarındaki 416 bin liraya bloke, 6 araca ise satış yapılmaması için şerh konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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