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        Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:41
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        Kocaeli'de bir kişi karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ağır yaraladı.

        Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Çiftin oğulları Salih G'nin de dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Salih G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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