GÜNCELLEME - Kocaeli'de karısını silahla vurarak öldüren, oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren, oğlunu da ağır yaralayan kişi intihar etti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren, oğlunu da ağır yaralayan kişi intihar etti.

Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. (58) ile eşi Kezban G. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çiftin oğulları Salih G'nin (32) de dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Salih G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G. ise evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Şüphelinin intihar ettiği belirlendi.

Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.