Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

4 Temmuz Mahallesi İnönü Caddesi ile 2138. Sokak kesişiminde E.G. idaresindeki 41 NT 904 plakalı otomobil ile E.T'nin kullandığı 41 JA 467 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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