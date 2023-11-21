Kocaeli'de 8 ilden yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda "düzensiz göçle mücadele" konuşuldu
Kocaeli'de, düzensiz göçle etkin mücadele amacıyla 8 ilden valiler, kolluk kuvvetleri yöneticileri ve İl Göç İdaresi müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.
Kocaeli'de, düzensiz göçle etkin mücadele amacıyla 8 ilden valiler, kolluk kuvvetleri yöneticileri ve İl Göç İdaresi müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.
Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu'ndaki "Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı"na, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kütahya Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Yalova Vali Vekili İdil Özdemir Doğan ile söz konusu illerine emniyet müdürleri, jandarma komutanları ile İl Göç İdaresi müdürleri katıldı.
Basına kapalı toplantıda, Yavuz ve Demirtaş'ın konuşmalarının ardından İl Göç İdaresi müdürleri ile Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş sunum yaptı.
Düzensiz göçle daha etkin mücadelenin yollarının görüşüldüğü toplantıda, koordinasyon kurulu üyelerinin katkı ve değerlendirmeleri de ele alındı.
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