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        Kocaeli'de 8 ilden yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda "düzensiz göçle mücadele" konuşuldu

        Kocaeli'de, düzensiz göçle etkin mücadele amacıyla 8 ilden valiler, kolluk kuvvetleri yöneticileri ve İl Göç İdaresi müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:44
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        Kocaeli'de 8 ilden yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda "düzensiz göçle mücadele" konuşuldu
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        Kocaeli'de, düzensiz göçle etkin mücadele amacıyla 8 ilden valiler, kolluk kuvvetleri yöneticileri ve İl Göç İdaresi müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu'ndaki "Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı"na, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kütahya Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Yalova Vali Vekili İdil Özdemir Doğan ile söz konusu illerine emniyet müdürleri, jandarma komutanları ile İl Göç İdaresi müdürleri katıldı.

        Basına kapalı toplantıda, Yavuz ve Demirtaş'ın konuşmalarının ardından İl Göç İdaresi müdürleri ile Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş sunum yaptı.

        Düzensiz göçle daha etkin mücadelenin yollarının görüşüldüğü toplantıda, koordinasyon kurulu üyelerinin katkı ve değerlendirmeleri de ele alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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