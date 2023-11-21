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        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de karısını ve oğlunu silahla vurarak öldüren kişi intihar etti

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı karısını ve oğlunu silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:12
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        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de karısını ve oğlunu silahla vurarak öldüren kişi intihar etti
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı karısını ve oğlunu silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

        Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. (58) ile eşi Kezban G. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Çiftin oğulları Salih G'nin (32) de dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih G. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G. ise evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Şüphelinin intihar ettiği belirlendi.

        Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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