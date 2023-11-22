Karamürsel'de yangına giden itfaiye, ipe dolanan Türk bayrağını da düzeltti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ev yangını ihbarına giden itfaiye erleri, ipe dolanan Türk bayrağına da müdahale etti.

4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda apartman dairesinden yangın ihbarı alan Karamürsel itfaiyesi, müdahale sonrası iki bina arasında ipe dolanmış Türk bayrağını gördü.

Sepetli vinç yardımıyla bayrağı düzelten ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Mahalle sakinleri ile esnaf, hassasiyetlerinden ötürü ekiplere teşekkür etti.​​​​​​​

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