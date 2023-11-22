Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanına gelen V.P. (37), bir süre önce boşandıkları öğrenilen eski eşi A.Y'ye (28) tabancayla ateş etti.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli, A.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Bir ay önce boşandığı eşini restoranda yemek yerken öldürdü
        Bir ay önce boşandığı eşini restoranda yemek yerken öldürdü
        Karamürsel'de yangına giden itfaiye, ipe dolanan Türk bayrağını da düzeltti
        Karamürsel'de yangına giden itfaiye, ipe dolanan Türk bayrağını da düzeltti
        Kocaeli'de kız öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
        Kocaeli'de kız öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
        Sınıfta kız öğrenciden arkadaşına şiddet; adli ve idari işlem başlatıldı
        Sınıfta kız öğrenciden arkadaşına şiddet; adli ve idari işlem başlatıldı
        Kocaeli'de eşinin vurduğu kadın ve oğlu, memleketleri Sinop'ta toprağa veri...
        Kocaeli'de eşinin vurduğu kadın ve oğlu, memleketleri Sinop'ta toprağa veri...
        Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler yeniden başlayacak
        Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler yeniden başlayacak