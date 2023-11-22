Kocaeli'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanına gelen V.P. (37), bir süre önce boşandıkları öğrenilen eski eşi A.Y'ye (28) tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli, A.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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