Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, hizmet ve çalışmalarını gençlere anlattı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 4,5 yıllık sürede yaptıkları hizmet ve projeleri anlatmak için gençlerle bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 4,5 yıllık sürede yaptıkları hizmet ve projeleri anlatmak için gençlerle bir araya geldi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Büyükgöz, 4,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları gençlere anlattı.

Büyükgöz, 2 bin gencin faydalanabileceği 41 branşta eğitim verilecek Güzide Gençlik Merkezi'nin gençlerin hizmetinde olduğunu belirtti.

Büyükgöz, içerisinde yer alan podcast, laser tech, dijital derslikler, robotik kodlama, yazılım atölyesi, dijital oyun salonu, kütüphane, dergihane, çok amaçlı salon, bilardo salonları, sesli kitap atölyesi, hobi atölyeleri, araç ve uçak simülatörleri, AR-GE Merkezi, playstation ve fitness salonları ile birbirinden farklı birçok ihtiyaca cevap verebilen aile danışmanı, psikolog ve diyetisyen desteğiyle gençleri motive eden yeni nesil bir gençlik merkezinden gençlerin istifade edeceğini bildirdi.

Program, yatırım sunumları ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.