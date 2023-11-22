Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeyken alev alan tır nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, R.Ö. idaresindeki 43 AAZ 985 plakalı, tekstil ürünleri yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi, dorsedeki ürünlerin bir kısmı zarar gördü.

Güzergahta bir süre aksayan ulaşım, söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.

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