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        Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeyken alev alan tır nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:00
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        Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeyken alev alan tır nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, R.Ö. idaresindeki 43 AAZ 985 plakalı, tekstil ürünleri yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi, dorsedeki ürünlerin bir kısmı zarar gördü.

        Güzergahta bir süre aksayan ulaşım, söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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