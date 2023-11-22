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        Kocaeli'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:13
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        Kocaeli'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

        Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanında, bir ay önce boşandığı Vahyettin P. (37) tarafından silahla öldürülen Ajda Y'nin (28) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morgundan alınarak Yukarı Hereke Şirin Camisi'ne getirildi.

        Ajda Y'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öldürülen kadının ağabeyi Aydoğan Y. (32), gazetecilere, kız kardeşinin yaklaşık 10 yıldır evli olduğunu belirterek, bu süre zarfında fiziki ve sözlü şiddet gördüğünü, çocukları olduğu için evliliğini sürdürdüğünü anlattı.

        Aydoğan Y, Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla sığınma talep eden kardeşinin kadın sığınma evine gittiğini, 11 aydır da kendileriyle yaşadığını ve geçen ay boşandığını dile getirerek, kardeşinin eski eşinin; kardeşini, kendisini ve babasını sürekli tehdit ettiğini anlattı.

        Uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunduklarını aktaran Aydoğan Y, şüphelinin uzaklaştırma tedbirine rağmen yaşadıkları mahalleye rahatlıkla gelebildiğini söyledi.

        Aydoğan Y, yurt dışına kaçma ihtimali bulunduğunu belirttiği şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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