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        Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de yaşayan esnaf İsmail Kuş, "diorama" tekniğiyle en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığı 20 minyatür çalışmayla evinin bir odasında "mini mahalle" kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:14
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        Üç boyutlu modelleme tekniğiyle yaptığı minyatür evler gerçeğini aratmıyor
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        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de yaşayan esnaf İsmail Kuş, "diorama" tekniğiyle en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığı 20 minyatür çalışmayla evinin bir odasında "mini mahalle" kurdu.

        Çayırova ilçesinde hırdavatçı dükkanı bulunan 43 yaşındaki Kuş, 5 yıl önce iş yerine gelen arkadaşının maket yapmak için malzeme talebinde bulunması üzerine diorama (üç boyutlu modelleme) sanatına merak saldı.

        Kendi imkanlarıyla minyatür evler yapmaya başlayan Kuş, zamanla işi ilerleterek evinin bir bölümünü atölyeye çevirdi.

        Kuş, en ince ayrıntısına kadar düşünerek adeta gerçeğini aratmayacak şekilde yaptığı 20 çalışmayı evinin bir odasında sergiliyor.

        - "Türkiye'nin tarihi yapılarını diorama tekniğiyle yapmak istiyorum"

        İsmail Kuş, AA muhabirine, arkadaşı vasıtasıyla diorama tekniğiyle tanıştığını söyledi.

        İlk başlarda yaptığı bazı çalışmaları beğenmeyerek çöpe attığını anlatan Kuş, zamanla kendisini geliştirerek evleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığını kaydetti.

        Kuş, evlerin gerçekçi olması için her ayrıntıya dikkat ettiğini vurgulayarak, "İnternetten evlere bakıyorum. Türkiye'nin herhangi bir ilinden, ilçesinden beğendim evin resmini çekiyorum. Ondan sonra bu evi yapmaya başlıyorum. Bu işte bir müteahhit gibi çalışılıyor." diye konuştu.

        Yaptığı çalışmalarla yaşanmışlıkları anlatmaya çalıştığını dile getiren Kuş, "Bu yapıların gerçek sahipleri var. Onların anılarını buraya getiriyorum ama bunların içine ben kendi anılarımı da koyuyorum." dedi.

        Kuş, çalışmalarını satmak için yapmadığını belirterek, "Bunları almak isteyenler oluyor fakat ben satışını yapmıyorum. 3 boyutlu çalışmalar bunlar. Birinin yapılması da 4 ay kadar sürüyor. Evinize götürdüğünüzde kırılmalar olabilir. Bunların korunması lazım. Korunmazsa bu eserler kaybolup gidecek. Satış yapmamamın en önemli nedenlerinden biri de buydu." ifadelerini kullandı.

        "Diorama müzesi" kurmayı amaçladığını aktaran Kuş, "Türkiye'nin her ili ve ilçesinde tarihi yapılarını diorama tekniğiyle yapmak istiyorum, hedefim bu. İnşallah yakın zamanda bu işe başlayacağım. Asıl amacım; kendi müzemi oluşturabilmek. Sadece kendi yaptığım eserlerle değil, Türkiye'de bu sanatı yapan başka sanatçılar da var, onların da çalışmalarını alarak minyatür diorama müzesi oluşturmayı düşünüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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