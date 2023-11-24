Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden çocuk, toprağa verildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

D-130 kara yolunda dün, otomobil ile tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren Tuğçe Altuntaş'ın cenazesi, Halıdere Merkez Camisi'ne getirildi.

Altuntaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Halıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Altuntaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Tuğçe Altuntaş'ın, Halıdere Spor Kulübü Başkanı İbrahim Altuntaş'ın kızı olduğu öğrenildi.

D-130 kara yolunda dün, İzmit yönüne giden U.K'nin kullandığı 20 BDC 35 plakalı otomobil, Halıdere Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğçe Altuntaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yoldan geçen tırın altında yaklaşık 40 metre sürüklenen Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.