Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni inceledi
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle inşası tamamlanan ve çevre düzenlemesinde sona gelinen merkezi inceleyerek bilgi aldı.
"Can dostlar" için her şeyin düşünüldüğü merkezde, hasta ve yaralı sokak hayvanlarının tedavisi ile kısırlaştırma işlemleri yapılacak.
Kısa zamanda törenle hizmete girecek merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunacak.
Başkan Çiftçi, projenin tamamlanmasında büyük desteği olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.
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