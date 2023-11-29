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        Gölcük'te İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı başlatıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:58
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        Gölcük'te İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı başlatıldı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında çalışmalar başladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında hayata geçirilen ve Expertise France ile EDUSER tarafından yürütülen İMEP ile kaliteli çıraklık ve mesleki eğitimin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, yaptığı açıklamada, proje kapsamında mültecilere yönelik Türkçe kursu açtıklarını belirtti.

        Türkmen, "Bu kursların tamamına Suriyeliler katılmaktadır. Ardından bu eğitimi alanlar için mesleki kurslar açıldı. 10 Suriyeli 10 Türk olmak üzere toplam 20 kişilik kurs açıldı. Bu kurslara katılım şartı ise 18 yaş ile 45 yaş arasında olmaktır. Kursa katılan her kursiyere günlük 150 lira ödenecektir. Kursiyer devamsızlık yaparsa, günlük ücreti kesilecektir. Dil eğitiminden sonra öncelikli kurslarımız doğalgaz tesisatı, aşçılık ve giyim ile dikiş nakıştır." ifadelerini kullandı.

        Talebe göre kurslar açtıklarını vurgulayan Türkmen, "Bu dönem toplam 800 kurs açtık. Şu anda toplam 20 bin kursiyerimiz eğitim alıyor. Aynı zamanda merkez binamızda, müzik kursumuz da devam ediyor." dedi.

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