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        2. Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "Depremle sarsılan hayatlar" temalı 2. Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:16
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        2. Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "Depremle sarsılan hayatlar" temalı 2. Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, bir otelde gerçekleştirildi.

        Kaymakam Yüksel Kara, yaptığı konuşmada, yarışmanın sanat alanında geliştirdikleri projelerden biri olduğunu belirtti.

        Genç yeteneklere imkan ve fırsat sunmayı amaçladıklarına işaret eden Kara, "Bu işin duayen isimleri niteliğindeki Birol Güven ve ekibiyle, genç, yetenekli sanatçılarımızı bir araya getirdik. Aynı zamanda Darıca'mızı tanıtmak, Darıca'mızın bilinirliğini tanınırlığını arttırmak gibi bir niyetimiz var. Umarım bu genç sanatseverler için özellikle bir idol olur, yol olur. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise ilçede kısa film festivali de düzenlemeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Ümit ediyorum ki; bu çalışmalar meyvesini verecek. Ulusal anlamda bir etkinliğe ev sahibi yapabilecek teknik ekibe ve beceriye sahip olduğumuzu görmüş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Birol Güven de yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yarışmada Zafer Geyikçi'nin "Vira" filmi birinci, Yakup Bektaş'ın "Kaybettiğimiz Şeyler" ikinci, Rıdvan Kaya'nın "Oyuncağım Orada kaldı" üçüncü, İbrahim Şen’in "Sarsıntı" filmi mansiyon ödülüne layık görüldü.

        Dereceye giren eserlerin sahiplerine, ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile çok sayıda davetli katıldı.

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