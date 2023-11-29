Kocaeli'ne 78 araç kapasiteli açık otopark yapılıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Karayolu Sokak'taki tramvay durağı mevkisine 78 araç kapasiteli açık otopark yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi trafik ve park yoğunluğuna, yeni otopark alanları ve düzenlemelerle çözüm getiriliyor.

Bu kapsamda Karayolu Sokak'ta 78 araç kapasiteli açık otopark yapımına başlandı.

Proje kapsamında 1. etap çalışmaları ve 2. etapta yağmursuyu hattı ile aydınlatma imalatları tamamlandı.

Ekipler, otopark alanında kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Akçaray Tramvay Hattı'nın Plajyolu durağı önünde yapımına başlanan otopark sayesinde vatandaşlar, şehir merkezine girmeden araçlarını otoparka bırakarak raylı sistemle ulaşım imkanına kavuşacak.

Vatandaşlar, D-100 kara yolu üzerindeki üstgeçitle de Kuruçeşme merkeze yaya olarak gidilebilecek.