Kocaeli'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi ve çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla, İçişleri Bakanlığı emriyle ülke genelinde 23-25 Kasım tarihlerinde "eş zamanlı denetim" düzenlendi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali tespit edilen 253 sürücüye idari para cezası uygulandı, 76 araç trafikten men edildi.
Ayrıca 2 sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi, 6 aranan şüpheli yakalandı.
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