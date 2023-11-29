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        Kocaeli'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:11 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:11
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        Kocaeli'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi ve çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla, İçişleri Bakanlığı emriyle ülke genelinde 23-25 Kasım tarihlerinde "eş zamanlı denetim" düzenlendi.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali tespit edilen 253 sürücüye idari para cezası uygulandı, 76 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca 2 sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi, 6 aranan şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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