Kocaeli'de jandarma ekiplerinden KADES tanıtımı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaptı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan kadınlara KADES uygulamasının tanıtımını yapan asayiş ve trafik timleri, erkeklere ise "Kadına El Kalkamaz" mottosu çerçevesinde broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Karamürsel İlhan Çınar Alanı'nda stant açılarak KADES uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Ekipler, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önleme konusunda çalışmalarına aralıksız devam edecek.