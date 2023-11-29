Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. (60), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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